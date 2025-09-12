Milan, le ultime dal campo verso il Bologna

Verso Milan-Bologna: Allegri con il 3-5-2, Estupiñán titolare, Rabiot si candida per una maglia a centrocampo, Pulisic e Gimenez in attacco

Meno due alla sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. Quella di oggi sarà una giornata importante di allenamenti: Max Allegri avrà a disposizione l’intera rosa, eccezion fatta per Leao, che continuerà a lavorare a parte in via precauzionale, e per Jashari, il cui rientro è previsto tra circa due mesi. Anche i nazionali che hanno viaggiato oltreoceano oggi saranno regolarmente in gruppo.

Le probabili scelte di Allegri

L’orientamento sembra quello di confermare il 3-5-2. In porta ci sarà Maignan, mentre in difesa dovrebbero partire dall’inizio i soliti tre: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Attenzione però a De Winter, che scalpita per ritagliarsi i primi minuti in rossonero, magari già domenica a gara in corso.

Sugli esterni poche sorprese: a destra è confermatissimo Saelemaekers, mentre a sinistra Estupiñán ha smaltito l’affaticamento rimediato in nazionale e si candida per una maglia da titolare. In mezzo al campo Rabiot appena arrivato si è già messo in luce e prova a insidiare Loftus-Cheek e Fofana per una maglia da mezzala. Il ruolo di regista resta nelle mani di Luka Modric: il croato, che ha da poco compiuto 40 anni, continua a essere il faro del centrocampo rossonero.

In attacco Allegri non ha molta scelta: Pulisic, Gimenez e Nkunku sono i tre nomi in ballo, con i primi due favoriti per partire dall’inizio.