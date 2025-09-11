Leao sull’infortunio: “Non si possono prendere rischi”
Stefania Palminteri
Milano
11 Settembre, 11:45
Rafael Leão, attaccante Milan
Leao premiato al Gentleman 2024/2025 parla del suo recupero dall’infortunio e lascia intendere che contro il Bologna non sarà rischiato.

Rafa Leao è stato chiamato a ricevere il premio Fair Play durante il Premio Gentleman 2024/2025. Salito sul palco, il numero 10 del Milan ha anche risposto ad alcune domande.

Le parole di Leao

Sul premio:
“Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo che ho ricevuto”.

Sull’infortunio:
“Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”.

Sul possibile impiego come centravanti:
“Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

Le dichiarazioni di Leao confermano indirettamente le indiscrezioni di questi giorni provenienti da Milanello: niente di grave, ma ancora è meglio non rischiare. Di conseguenza il portoghese, con molte probabilità, non potrà scendere in campo domenica sera contro il Bologna.

