Milan, ultimatum della dirigenza a Højlund: ecco quando scadrà

Il Milan ha fatto sapere all'entourage di Rasmus Højlund che non è disposto ad aspettare fino all'ultimo giorno di mercato una sua scelta

L’estate rossonera scorre tra allenamenti, amichevoli e nomi di mercato che accendono il dibattito. Ma su uno, più degli altri, l’attenzione resta alta: Rasmus Højlund. Il Milan, dopo settimane di sondaggi e valutazioni, ha fissato una sorta di ultimatum. Il danese sarà un obiettivo concreto solo fino a domenica prossima, 17 agosto. Poi si volterà pagina. La strategia è, dunque, chiara. Dare al Manchester United il tempo di aprire alla cessione in prestito o a condizioni più favorevoli, evitando però di restare intrappolati in una trattativa infinita. L’attaccante piace per età, potenziale e fisicità, ma il club non intende sacrificare la tempistica della propria campagna acquisti.

Il piano dei rossoneri

Sul tavolo, Igli Tare e tutti gli uomini mercato, hanno già pronte alternative diverse. Profili giovani, internazionali e compatibili con il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. L’idea è chiudere presto per regalare al nuovo allenatore il centravanti già entro i prossimi giorni di mercato. Højlund, però, sembrerebbe restare concentrato sul presente al Manchester United, ma non ha mai nascosto la curiosità per un’altra avventura italiana. Il Milan non vuole farsi trovare scoperto: entro domenica si attenderà la risposta definitiva, e se sarà negativa, la caccia al nuovo numero 9 da affiancare a Santiago Gimenez ripartirà su altre piste.