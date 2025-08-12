Milan, tutto pronto per il doppio colpo De Winter-Athekame
Home > News Milan

Milan, tutto pronto per il doppio colpo De Winter-Athekame

Edoardo Benedetti
Milano
12 Agosto, 10:37
Koni De Winter
Il Milan ha ormai concluso gli acquisti di De Winter e Athekame: oggi le visite mediche del primo e il via libera definitivo per il secondo.

Il Milan sta finalizzando gli ultimi colpi del proprio mercato estivo: i prossimi a essere ufficializzati saranno Koni De Winter e Zachary Athekame. Manca ormai pochissimo per l’annuncio definitivo di entrambe le operazioni.

Due affari fatti: completata la difesa

Per De Winter è tutto fatto sia con il Genoa che con il giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni. Il centrale belga sarà oggi a Milano per sostenere le visite mediche. Operazione da 20 milioni di euro totali garantiti: nello specifico 18 più bonus facilmente raggiungibili.
Per Athekame la trattativa è leggermente più indietro, ma la riuscita non è in dubbio. Restano da limare solo gli ultimi dettagli: 10 milioni di euro complessivi allo Young Boys più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi dovrebbe arrivare il via libera definitivo.
Con questi due acquisti il Milan rivoluziona la propria difesa colmando i vuoti lasciati dalle varie cessioni: ora toccherà a Massimiliano Allegri trovare la quadra giusta e mettere in campo al meglio i giocatori a disposizione.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 12 Agosto, 10:06
Milan, continua il pressing di Tare per Hojlund
Il Milan punta forte su Hojlund: Tare è in Inghilterra e tratta con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto.
Stefania Palminteri - 12 Agosto, 09:29
Milan, oggi alle 11 le presentazioni di Estupinan e Terracciano
Edoardo Benedetti - 12 Agosto, 08:56
Milan, Morata-Como oggi l’ufficialità
Riccardo Focolari - 12 Agosto, 08:31
Milan, le top news di giornata
Edoardo Benedetti - 11 Agosto, 19:55
UFFICIALE – Milan, Filippo Terracciano alla Cremonese
Stefania Palminteri - 11 Agosto, 18:49
Milan Futuro, il Pescara sonda il terreno per Silvano Vos
Riccardo Focolari - 11 Agosto, 18:10
Milan, De Winter scelta giusta?
x