Milan, tutto pronto per il doppio colpo De Winter-Athekame

Il Milan ha ormai concluso gli acquisti di De Winter e Athekame: oggi le visite mediche del primo e il via libera definitivo per il secondo.

Il Milan sta finalizzando gli ultimi colpi del proprio mercato estivo: i prossimi a essere ufficializzati saranno Koni De Winter e Zachary Athekame. Manca ormai pochissimo per l’annuncio definitivo di entrambe le operazioni.

Due affari fatti: completata la difesa

Per De Winter è tutto fatto sia con il Genoa che con il giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni. Il centrale belga sarà oggi a Milano per sostenere le visite mediche. Operazione da 20 milioni di euro totali garantiti: nello specifico 18 più bonus facilmente raggiungibili.

Per Athekame la trattativa è leggermente più indietro, ma la riuscita non è in dubbio. Restano da limare solo gli ultimi dettagli: 10 milioni di euro complessivi allo Young Boys più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi dovrebbe arrivare il via libera definitivo.

Con questi due acquisti il Milan rivoluziona la propria difesa colmando i vuoti lasciati dalle varie cessioni: ora toccherà a Massimiliano Allegri trovare la quadra giusta e mettere in campo al meglio i giocatori a disposizione.