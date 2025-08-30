Milan, ufficiale Nkunku: contratto fino al 2030
Milan, ufficiale Nkunku: contratto fino al 2030

Riccardo Focolari
Milano
30 Agosto, 12:00
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: contratto fino al 2030, numero 18 e i dettagli dal comunicato del club.

Ora è ufficiale: Christopher Nkunku è un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante francese arriva a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Indosserà la maglia numero 18.

Il comunicato del club rossonero

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell’estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.
Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol.
Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18.”

