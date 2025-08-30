Milan, le top news di giornata

I temi di giornata Milan: ufficialità di Nkunku, futuro di Musah e Chukwueze, ipotesi scambio con la Roma e un nuovo difensore in arrivo.

Giornata importante oggi in casa Milan. Dopo il ritorno alla vittoria sul campo del Lecce di ieri sera, ora occorre completare la rosa sfruttando gli ultimi sprazzi di calciomercato.

L’ufficialità di Nkunku

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto con il Milan della giornata di ieri, oggi arriverà l’ufficialità di Christopher Nkunku. Un colpo da 37 milioni più 5 di bonus per un giocatore di grande qualità, che però in rossonero è chiamato a ritrovare quella continuità che al Chelsea gli è mancata anche a causa dei troppi infortuni.

Tutte le altre trattative

Restano aperti diversi fronti di mercato. Nel prepartita di ieri il Ds Igli Tare ha anticipato qualcosa, ma molto è ancora in corso di valutazione. Da capire il futuro di Musah e Chukwueze: per entrambi c’è l’accordo in uscita, ma l’infortunio di Jashari ha cambiato un po’ i piani, soprattutto per quanto riguarda Musah (ieri in campo per tutta la partita).

Tiene banco anche il possibile scambio Gimenez–Dovbyk con la Roma: Tare ha fatto capire che è una delle opzioni in corso di valutazione. Infine, confermata la necessità di un difensore centrale di qualità ed esperienza. Akanji è un nome che lo stesso Ds non ha smentito, ma si seguono pure altre piste.