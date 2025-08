Milan, tutto su Jashari: dal primo allenamento al numero di maglia

Il primo giorno di Aardon Jashari in rossonero: i dettagli della giornata odierna del nuovo acquisto a centrocampo del Milan

In un’estate di cambiamenti e ambizioni rinnovate, il Milan accoglie finalmente il nuovo tassello per il suo centrocampo: Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero ha scelto la maglia numero 30 per la sua avventura in rossonero. Oggi pomeriggio prenderà parte al suo primo allenamento a Milanello, sotto gli occhi attenti di mister Massimiliano Allegri. Il centrocampista classe 2002 arriva dal Brugge, dove si è messo in mostra per personalità, qualità e visione di gioco. Il Milan lo ha seguito a lungo e ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la mediana con freschezza e intensità. Il tecnico livornese punta molto sulla sua duttilità tattica e sulla capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo.

Cosa porterà Jashari

Il giocatore svizzero potrebbe essere una risorsa preziosa anche in ottica cambio modulo, viste le molteplici soluzione a disposizione dello staff tecnico. La società, con le operazioni che sta attuando, ha ribadito la volontà di costruire un progetto giovane ma competitivo, e l’investimento su Jashari si inserisce perfettamente in questa visione. Nei prossimi giorni, il centrocampista dovrebbe anche essere presentato ufficialmente alla stampa. Per ora, i riflettori sono tutti su Milanello, dove Jashari inizierà la sua nuova avventura. L’obiettivo è chiaro: guadagnarsi spazio, fiducia e il cuore dei tifosi.