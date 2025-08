Milan, interesse del Newcastle per Thiaw

Thiaw piace al Newcastle, il tedesco ha convinto Allegri ma il Milan ci pensa. In caso di cessione si riaprirebbero Leoni e Comuzzo.

Malick Thiaw è uno dei nomi più discussi per quanto riguarda il mercato in uscita rossonero. Sembrava fatto il suo passaggio al Como, ma poi il giocatore ha preferito restare al Milan. Attualmente ha convinto Massimiliano Allegri ed è in lizza per un posto da titolare al centro della difesa.

Newcastle in pressing

Tuttavia, nelle ultime ore va segnalato l’interesse concreto del Newcastle, che avrebbe sondato il terreno con il Milan. Il club rossonero, di fronte ad un’offerta convincente, potrebbe tornare a valutare la sua cessione, che sembrava ormai esclusa.

A differenza di Como e Crystal Palace – altro club che aveva mostrato interesse – il Newcastle può offrire a Thiaw la vetrina della Champions League, competizione da cui il Milan resterà fuori nella prossima stagione. Resta da capire se l’interesse dei Magpies si concretizzerà e, soprattutto, quale sarà la volontà del giocatore: proseguire la sua avventura in rossonero o partire.

In caso di cessione, il Milan sarebbe chiamato ad intervenire sul mercato per sostituirlo: potrebbero tornare d’attualità nomi come Leoni del Parma o Comuzzo della Fiorentina, profili già individuati da Tare per il ruolo di difensore centrale.