Milan, l’ex Bierhoff su Fullkrug: “Ha carattere ed esperienza”

L'ex rossonero Bierhoff presenta Niclas Fullkrug al Milan: caratteristiche, punti forti e deboli, leadership ed esperienza.

In queste ore quello che è ormai praticamente un nuovo acquisto del Milan, Niclas Fullkrug, sta svolgendo le visite mediche, ultimo step prima di diventare ufficialmente un giocatore rossonero. A proposito dell’attaccante tedesco ha parlato recentemente alla Gazzetta dello Sport un altro ex attaccante del passato del Milan, Oliver Bierhoff, che ha presentato Fullkrug al pubblico italiano, dato che lo conosce molto bene. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Bierhoff

Sulle caratteristiche di Fullkrug:

“Fullkrug è una classica prima punta vecchio stile, è molto bravo nelle sponde e porta fisicità in area di rigore. Può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento. È molto bravo di testa, ha tempismo e anticipa il marcatore e non molla mai. Il suo punto debole è certamente la velocità, non gli va chiesto di attaccare la profondità o condurre il contropiede”.

Su che tipo sia in spogliatoio:

“Non ha paura di alzare la voce quando c’è bisogno. I compagni lo ascoltano, ha carattere ed esperienza. È un leader”.

Sulla carriera:

“Ha giocato per tanti anni in seconda serie tedesca, ma gli infortuni spesso lo frenavano. Ha mostrato le sue potenzialità tardi, può capitare: non tutti esplodono da giovani, ci sono quelli che hanno bisogno di più esperienza per maturare. Le stagioni 2017-18 all’Hannover e 2021-22 al Werder Brema e 2023-2024 al Borussia sono state le sue migliori”.

Su come lo conosce:

“Io lo conosco dal 2015 perché supervisionavo tutte le nazionali tedesche e lui era un talento Under 21, aveva le potenzialità e alla fine sono venute fuori. In nazionale ha segnato con continuità, Fullkrug era quello che serviva a quella squadra: un punto di riferimento in area. Allegri trova una punta in grado di creare spazi e vedere la porta”.

Sul motivo del flop in Premier:

“Il suo valore non è in discussione, al West Ham ha avuto degli infortuni che non gli hanno permesso di adattarsi al meglio ad un campionato diverso dalla Bundesliga. Spero che con il Milan possa esser diverso”.