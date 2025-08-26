Milan, il triplo incastro che serve a sbloccare Fabbian
Home > News Milan

Milan, il triplo incastro che serve a sbloccare Fabbian

Edoardo Benedetti
Milano
26 Agosto, 10:01
Giovanni Fabbian
Nella giornata di ieri è emerso un forte interessamento del Milan per Giovanni Fabbian del Bologna. I rossoneri sono infatti alla ricerca di una mezzala d’inserimento capace anche di trovare la via del gol. Il problema è che la trattativa non è ancora entrata nel vivo: servirebbe un vero e proprio valzer di centrocampisti in

Nella giornata di ieri è emerso un forte interessamento del Milan per Giovanni Fabbian del Bologna. I rossoneri sono infatti alla ricerca di una mezzala d’inserimento capace anche di trovare la via del gol. Il problema è che la trattativa non è ancora entrata nel vivo: servirebbe un vero e proprio valzer di centrocampisti in Serie A.

La situazione spiegata da Moretto

Ecco le parole di Matteo Moretto, che ha chiarito lo scenario attuale:
“Ci sono stati contatti diretti tra Milan e Fabbian ma al momento la situazione non è in stato avanzato per due motivi. Il primo è che il Bologna in questo momento vorrebbe prima trovare un sostituto del giocatore, un calciatore già pronto: a oggi non c’è l’ok e il via libera da parte del club. Inoltre non c’è nemmeno un accordo a oggi tra Atalanta e Milan per quanto riguarda Yunus Musah e conseguentemente tra Atalanta e Napoli per Brescianini. Vero che l’Atalanta ha fatto passi importanti verso Musah, vero che sarebbe pronta a presentare un’offerta al Milan in poche ore: al momento non c’è il triplo incastro tra le parti”.

La richiesta di Allegri a centrocampo

Servirebbe quindi il concatenarsi di più fattori, ma è proprio un profilo come quello di Fabbian che il Milan sta cercando. Allegri per ora vede come alternative nello stesso ruolo di mediano Modric, Ricci e probabilmente anche Jashari.  Per questo motivo l’operazione Fabbian consentirebbe di avere un giocatore che possa alternarsi con Fofana e Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala, ma che abbia anche fiuto in zona gol: Fabbian, nelle ultime due stagioni, ha infatti messo a segno 9 reti con la maglia rossoblù.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 26 Agosto, 12:48
Milan, prosegue la trattativa con il Como per Jimenez: la formula
Prosegue l'interesse e la trattativa fra il Milan e il Como per il terzino spagnolo classe 2005 Alex Jimenez
Riccardo Focolari - 26 Agosto, 12:00
Milan, serve ancora pazienza per Harder
Edoardo Pettinelli - 26 Agosto, 11:28
Milan, l’agente di Gimenez: “Non va da nessuna parte”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 10:50
Milan, Boniface spiega il mancato trasferimento
Riccardo Focolari - 26 Agosto, 09:18
Milan, per Harder non c’è ancora l’ok definitivo
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 08:32
Milan, le top news di giornata
Giulia Benedetti - 25 Agosto, 17:50
Moretto: “Per Harder manca solo il sì definitivo del giocatore”
x