Milan, il triplo incastro che serve a sbloccare Fabbian

Nella giornata di ieri è emerso un forte interessamento del Milan per Giovanni Fabbian del Bologna. I rossoneri sono infatti alla ricerca di una mezzala d’inserimento capace anche di trovare la via del gol. Il problema è che la trattativa non è ancora entrata nel vivo: servirebbe un vero e proprio valzer di centrocampisti in Serie A.

La situazione spiegata da Moretto

Ecco le parole di Matteo Moretto, che ha chiarito lo scenario attuale:

“Ci sono stati contatti diretti tra Milan e Fabbian ma al momento la situazione non è in stato avanzato per due motivi. Il primo è che il Bologna in questo momento vorrebbe prima trovare un sostituto del giocatore, un calciatore già pronto: a oggi non c’è l’ok e il via libera da parte del club. Inoltre non c’è nemmeno un accordo a oggi tra Atalanta e Milan per quanto riguarda Yunus Musah e conseguentemente tra Atalanta e Napoli per Brescianini. Vero che l’Atalanta ha fatto passi importanti verso Musah, vero che sarebbe pronta a presentare un’offerta al Milan in poche ore: al momento non c’è il triplo incastro tra le parti”.

La richiesta di Allegri a centrocampo

Servirebbe quindi il concatenarsi di più fattori, ma è proprio un profilo come quello di Fabbian che il Milan sta cercando. Allegri per ora vede come alternative nello stesso ruolo di mediano Modric, Ricci e probabilmente anche Jashari. Per questo motivo l’operazione Fabbian consentirebbe di avere un giocatore che possa alternarsi con Fofana e Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala, ma che abbia anche fiuto in zona gol: Fabbian, nelle ultime due stagioni, ha infatti messo a segno 9 reti con la maglia rossoblù.