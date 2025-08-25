Milan, novità riguardo alla cessione di Musah: i possibili sviluppi

Nelle ultime ore sono emerse novità riguardo alla possibile partenza dello statunitense Musah, centrocampista 2002 del Milan

Il Milan è tornato a muoversi sul mercato e concentra l’attenzione sul centrocampo. Nella mattinata di oggi si sono registrati nuovi contatti con l’Atalanta per Yunus Musah, talento americano già nel mirino della Dea nelle settimane scorse. La trattativa conferma l’interesse della società bergamasca, che ha deciso di puntare con decisione sul centrocampista nei giorni finali di calciomercato. Musah, classe 2002, rappresenta un profilo versatile e dinamico, capace di inserirsi sia in fase offensiva che difensiva. La sua eventuale cessione al club bergamasco diventerebbe prioritaria, mentre il Milan cerca di trovare l’equilibrio tra entrate e uscite in mezzo al campo. L’operazione non è isolata: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento del giovane statunitense è strettamente legato alla situazione di Brescianini con il Napoli.

Decisive le prossime ore

L’ex Valencia dovrebbe infatti prendere il posto del centrocampista classe 2000 in rosa, che con un anno di ritardo potrebbe diventare un nuovo rinforzo per i partenopei. Il legame tra le due trattative rende il percorso più complesso, ma la volontà dei club è chiara: trovare una soluzione rapida e funzionale per entrambe le squadre. In questo contesto, il Milan monitora attentamente l’evolversi degli scenari, valutando tempi, cifre e garanzie. Le prossime ore saranno decisive, con l’obiettivo di chiudere accordi strategici senza compromettere la competitività della squadra.