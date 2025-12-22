Milan, arriva Fullkrug: accordo chiuso con il West Ham

Il Milan ha chiuso per Fullkrug: prestito dal West Ham con diritto di riscatto. Arrivo in Italia imminente. Ecco quando può debuttare.

Il Milan è pronto finalmente a risolvere la questione del numero nove. Siamo alle battute finali per l’arrivo di Niclas Fullkrug in rossonero. L’accordo con il West Ham è stato raggiunto sulla base di un prestito secco gratuito fino a giugno; con un diritto di riscatto in favore del Milan legato al raggiungimento di obiettivi personali e/o squadra e sui 13 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i dettagli sull’ingaggio: da quello che sappiamo, sarà il Milan a farsene carico, e un’intesa è stata raggiunta a circa 1,5 milioni, la stessa cifra che avrebbe percepito in Inghilterra fino al termine della stagione. Manca poco anche all’arrivo del giocatore in Italia per svolgere le visite mediche di rito, previsto tra oggi e domani, con domani che resta l’opzione più probabile.

Tempistiche e disponibilità

Una volta completato l’iter medico, Fullkrug si unirà il prima possibile ai suoi nuovi compagni così da iniziare subito ad ambientarsi con squadra e allenatore. Anche se arriverà a breve alla corte di Allegri, non potrà però giocare immediatamente per via delle regole legate al tesseramento.

Con la sessione di mercato invernale che aprirà il 2 gennaio, Fullkrug non sarà a disposizione per il match contro il Cagliari proprio del 2 gennaio, ma potrà invece essere convocato per la sfida dell’8 gennaio contro il Genoa.

Finalmente il Milan va a riempire una lacuna di cui si parla dall’estate, quella del numero nove. Considerando però il lungo infortunio di Gimenez, non è escluso che, in caso di occasioni favorevoli, il club possa valutare anche un altro colpo in attacco.