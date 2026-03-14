Milan, ecco i tre nomi per l’attacco in vista del mercato estivo

Il Milan pensa già al mercato estivo: tre i nomi per rinforzare l’attacco, da Kean a Jackson fino a Guirassy. Vlahovic resta sullo sfondo.

Manca ancora qualche mese al mercato estivo in vista della prossima stagione e soprattutto c’è un posto Champions ancora da blindare per il Milan. Ma se tutto dovesse andare per il verso giusto possiamo già dire che uno dei colpi che verranno messi a segno nel mercato estivo sarà in attacco.

All’interno del board dirigenziale del club rossonero c’è infatti la volontà di investire su un attaccante forte, che sia in grado di prendersi un posto da titolare. Chissà, il Milan potrebbe anche programmare la prossima campagna acquisti con l’idea di tornare a giocare col 4-3-3, modulo che consentirebbe di rimettere al loro posto Leao e Pulisic come esterni, senza farli più sacrificare come punte atipiche in un 3-5-2.

Per fare ciò, oltre a qualche investimento in difesa, serve anche una punta di grande livello, in grado di capitalizzare quanto creato alle sue spalle. Ad oggi, anche se manca ancora diverso tempo, i nomi principali sul taccuino del DS Tare e della dirigenza rossonera sarebbero tre.

I tre attaccanti nel mirino della dirigenza rossonera

Il primo gioca nel campionato italiano ed è Moise Kean. Tra i nomi in questa lista è il preferito di Allegri, ma il costo è elevato. La clausola rescissoria fissata dalla Fiorentina è di circa 62 milioni. Anche cercando di abbassare le pretese viola, il prezzo non sarebbe di tanto inferiore. La stagione corrente, un po’ più opaca per la punta italiana rispetto a quella dello scorso anno, potrebbe magari far ottenere uno sconto.

Il secondo nome piace alla dirigenza rossonera da almeno un paio d’anni: si tratta di Nicolas Jackson, classe 2001, di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Bayern Monaco. Anche qui il costo è elevatissimo, non solo quello del cartellino, con cifre simili a quelle di Kean, ma è l’ingaggio che spaventa. Con i suoi 8 milioni netti è decisamente fuori budget per il tetto ingaggi del Milan. Il fattore che potrebbe aiutare è il fatto che sarà un giocatore in uscita e che potrà magari muoversi anche in prestito. Mentre nel caso di Kean, la Fiorentina non avrebbe troppa voglia di cederlo se non a una cifra vicina a quella della clausola.

L’altro nome è quello di Serhou Guirassy, punta centrale del Borussia Dortmund. In questo scenario Guirassy rappresenta un po’ l’usato sicuro: è più esperto degli altri due, ha 30 anni e una valutazione un po’ più bassa, sui 35 milioni. Punta fisica più tradizionale, Guirassy sono anni che garantisce cifre considerevoli di reti. Quest’anno è già a 16, mentre l’anno scorso ne ha fatti 34 tra campionato e Champions. Un nome sicuramente da tenere d’occhio.

Abbiamo momentaneamente depennato da questo elenco il nome di Dusan Vlahovic. In questi giorni si è riaperta la possibilità di un suo rinnovo con la Juventus. Se il rinnovo dovesse saltare, allora andrebbe inserito nuovamente tra i nomi in ottica Milan, ma per il momento è in standby.