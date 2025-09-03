Milan, il Trazbonspor ci prova per Bennacer

Il mercato in Turchia sarà aperto fino al 12 settembre: dialoghi avviati tra Milan e Trazbonspor per provare a cedere Bennacer.

Il calciomercato è ancora aperto in alcuni campionati e il Milan potrebbe ancora riuscire a cedere i suoi esuberi: Yacine Adli e Ismael Bennacer. Per l’algerino, in particolare, si registra l’interesse di un club turco, il Trazbonspor, la cui sessione di mercato si chiuderà il 12 settembre.

C’è l’apertura del Milan

Milan e Trazbonspor sarebbero già entrate in trattativa per Ismael Brennacer, si attende ancora la risposta del centrocampista per poter capire la reale fattibilità dell’operazione, con i dialoghi tra club che sarebbero già in fase avanzata. Ecco la situazione spiegata da Matteo Moretto: “Ancora possibili uscite per il Milan che ci potrebbero essere nei prossimi giorni perchè, occhio, il mercato turco chiude il 12 settembre. Il Trabzonspor sta continuando a lavorare duramente per un accordo totale con Bennacer e il Milan. Da parte del club rossonero c’è apertura ma bisogna capire se il giocatore darà il sì definitivo. I dialoghi sono in corso e i contatti costanti”.