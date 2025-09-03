Milan, tutti i giocatori impegnati in nazionale
Riccardo Focolari
Milano
3 Settembre, 09:37
Loftus-Cheek, centrocampista Milan
Pausa nazionali: tutti i giocatori del Milan convocati dalle rispettive selezioni e gli impegni a cui prenderanno parte.

La sosta per le nazionali è in corso, vediamo ora tutti i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni e gli impegni a cui dovranno prendere parte durante questi giorni. La prima partita del Milan dopo la sosta sarà domenica 14 settembre alle 20.45 contro il Bologna.

Convocati e impegni

Luka Modrić (Croazia)
Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Francia-Islanda: martedì 9 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)
Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026

Santiago Gimenez (Messico)
Messico-Giappone: domenica 7 settembre. Amichevole
Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre. Amichevole

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Liechtenstein-Belgio: giovedì 4 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026

Christian Pulisic (USA)
Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre. Amichevole
Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre. Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)
Paraguay-Ecuador: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Euro Under 21
Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre. Qualificazioni Euro Under 21

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Euro Under 21
Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre. Qualificazioni Euro Under 21

