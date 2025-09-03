Milan, tutti i giocatori impegnati in nazionale

La sosta per le nazionali è in corso, vediamo ora tutti i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni e gli impegni a cui dovranno prendere parte durante questi giorni. La prima partita del Milan dopo la sosta sarà domenica 14 settembre alle 20.45 contro il Bologna.
Convocati e impegni
Luka Modrić (Croazia)
Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Francia-Islanda: martedì 9 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Strahinja Pavlović (Serbia)
Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Santiago Gimenez (Messico)
Messico-Giappone: domenica 7 settembre. Amichevole
Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre. Amichevole
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Liechtenstein-Belgio: giovedì 4 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Christian Pulisic (USA)
Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre. Amichevole
Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre. Amichevole
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Paraguay-Ecuador: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre. Qualificazioni Mondiale 2026
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Euro Under 21
Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre. Qualificazioni Euro Under 21
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre. Qualificazioni Euro Under 21
Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre. Qualificazioni Euro Under 21