Milan, trattativa in corso con l’Al-Shabab per Adli
Home > News Milan

Milan, trattativa in corso con l’Al-Shabab per Adli

Stefania Palminteri
Milano
7 Settembre, 10:30
Yacine Adli
Il Milan tratta la cessione di Yacine Adli all’Al-Shabab: possibile accordo a titolo definitivo, ma resta il nodo del sì del giocatore.

Dopo la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, ora il Milan sta lavorando per piazzare anche Yacine Adli. Restano ancora alcuni giorni utili, visto che in diversi campionati il mercato è ancora aperto: tra questi c’è quello arabo, con l’Al-Shabab che starebbe trattando con i rossoneri per il cartellino del centrocampista.

Operazione diversa rispetto a Bennacer

A differenza di Bennacer, per cui si è optato per un prestito con diritto di riscatto, in questo caso si punta a una cessione a titolo definitivo, considerando che il contratto di Adli scade a giugno 2026, una cessione in prestito non è possibile. Le due società sono in contatto e un accordo definitivo potrebbe arrivare a breve, ma resta da convincere il giocatore: durante l’estate Adli ha rifiutato diverse proposte e nessuno è riuscito a strappargli il sì. Ora però potrebbe essere messo alle strette, perché davanti a lui c’è la prospettiva concreta di un’intera stagione senza giocare.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 7 Settembre, 12:37
Milan, la lista ufficiale per il campionato di Serie A
Il Milan ha presentato la lista ufficiale per la Serie A 2024/25: 22 giocatori registrati. Ecco tutti i nomi scelti dai rossoneri.
Riccardo Focolari - 7 Settembre, 11:40
Milan, i rossoneri impegnati oggi in nazionale
Riccardo Focolari - 6 Settembre, 13:34
Milan News | E’ tutto vero: “Può tornare dopo 7 anni!”
Edoardo Benedetti - 6 Settembre, 12:13
Milan, i dettagli dell’operazione Bennacer-Dinamo
Riccardo Focolari - 6 Settembre, 11:03
Milan, quanti cambi rispetto al 2024/2025! Sono rimasti solo…
Riccardo Focolari - 6 Settembre, 09:51
Milan, il punto sulla questione rinnovi
Riccardo Focolari - 5 Settembre, 16:02
Milan Futuro, Oddo: “Dobbiamo far diventare i ragazzi uomini”
x