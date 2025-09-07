Milan, trattativa in corso con l’Al-Shabab per Adli

Il Milan tratta la cessione di Yacine Adli all’Al-Shabab: possibile accordo a titolo definitivo, ma resta il nodo del sì del giocatore.

Dopo la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, ora il Milan sta lavorando per piazzare anche Yacine Adli. Restano ancora alcuni giorni utili, visto che in diversi campionati il mercato è ancora aperto: tra questi c’è quello arabo, con l’Al-Shabab che starebbe trattando con i rossoneri per il cartellino del centrocampista.

Operazione diversa rispetto a Bennacer

A differenza di Bennacer, per cui si è optato per un prestito con diritto di riscatto, in questo caso si punta a una cessione a titolo definitivo, considerando che il contratto di Adli scade a giugno 2026, una cessione in prestito non è possibile. Le due società sono in contatto e un accordo definitivo potrebbe arrivare a breve, ma resta da convincere il giocatore: durante l’estate Adli ha rifiutato diverse proposte e nessuno è riuscito a strappargli il sì. Ora però potrebbe essere messo alle strette, perché davanti a lui c’è la prospettiva concreta di un’intera stagione senza giocare.