Milan, i dettagli dell’operazione Bennacer-Dinamo

Ismael Bennacer lascia il Milan e si trasferisce alla Dinamo Zagabria: prestito gratuito con diritto di riscatto.

Il Milan è finalmente riuscito a trovare l’accordo per la cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, dopo un’estate da separato in casa, andrà alla Dinamo Zagabria.

Le condizioni dell’accordo con la Dinamo

Il Milan ha provato in tutti i modi, durante l’estate, a cederlo a titolo definitivo, ma non è stato possibile trovare un club disposto a soddisfare pienamente sia le richieste della società che quelle del giocatore. Alla fine il club rossonero è stato costretto ad accettare un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni, con la Dinamo Zagabria che partecipa al 40% dello stipendio di Bennacer. Un’operazione che, di fatto, equivale quasi ad un regalo, ma probabilmente era l’unica soluzione per non lasciare il giocatore fuori rosa a percepire i 4 milioni netti d’ingaggio. Ora si attende anche una soluzione per l’altro esubero del Milan, Yacine Adli.