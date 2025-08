Milan, trattativa in salita per Jashari: la mossa del Club Brugge

Altro capitolo della trattativa fra il Milan e il Brugge per Aardon Jashari. Il club belga ha lanciato un segnale per la chiusura definitiva

Ardon Jashari potrebbe non vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Il centrocampista svizzero, obiettivo concreto dei rossoneri nelle scorse settimane, è stato inserito dal Club Brugge nella lista della Champions League per i preliminari. Un segnale chiaro da parte del club belga, che pare intenzionato a puntare ancora su di lui, complicando i piani del Diavolo. Il Milan aveva messo Jashari nel mirino come candidatura principale per rinforzare la mediana, attratto dal suo dinamismo, dalla giovane età e dall’esperienza già accumulata anche in ambito europeo. Il Bruges, però, non ha mai davvero aperto alla trattativa per una cessione del classe 2002.

Cessione lontana…

L’inserimento nella lista UEFA non è un dettaglio da poco: vuol dire che l’allenatore conta su di lui anche nel futuro prossimo, rendendo meno probabile una partenza nel breve termine. Per il Milan, che aveva già affondato il colpo, potrebbe trattarsi di un’occasione ormai sfumata. Jashari avrebbe rappresentato un rinforzo interessante per Allegri, sia in chiave presente che futura. Ma ora la pista sembra raffreddarsi rapidamente. I rossoneri potrebbero comunque tornare alla carica, magari con un’offerta superiore o tentando di convincere ulteriormente il giocatore a forzare la cessione. Ma il margine si è ridotto. Il Milan, nel frattempo, valuta altre opzioni sul mercato.