Milan: Okafor via solo a titolo definitivo, la situazione...

Okafor è sulla lista dei possibili partenti, ma a differenza di qualche settimana fa, partirebbe solo a titolo definitivo, niente prestito

Noah Okafor ha giocato in questa tournée in maniera molto positiva con alcuni gol ai servizi di Max Allegri in Asia e Australia. L’attaccante svizzero, secondo SportMediaset non è incedibile, ma rispetto a qualche settimana fa il Milan non intende più cederlo in prestito. L’ex Salisburgo andrà via solo se arriverà un’offerta importante.

BRAGLIA SULLE PAROLE DI LEAO

Simone Braglia ha parlato a TMW Radio in merito alle parole di Rafel Leao sul Milan:

Secondo Leao c’è più spogliatoio:

“Allegri al Milan aveva fatto bene e secondo me è l’allenatore giusto in un ambiente che, dopo Pioli, non ha avuto un ambiente tranquillo. Ha ragione Leao, c’è più spogliatoio rispetto agli ultimi 2 anni. Il fatto che sia andato via Theo Hernandez e il risanamento fatto da Allegri e Tare nello spogliatoio si vede. C’è un altro spogliatoio. Ricci già con la precedente dirigenza era finito nel mirino, in questo momento penso che sul mercato le scelte sono dettate da Allegri e Tare”.