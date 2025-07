Milan, trattativa ribaltata per Emerson Royal: ecco cos’è successo

Nella tarda serata di ieri, ci sono state novità importanti riguardo al futuro di Emerson Royal, terzino del Milan ormai fuori dal progetto

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Emerson Royal al Besiktas, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato radicalmente. Un colpo di scena in pieno stile calciomercato ha rimesso tutto in discussione. Il Flamengo è piombato con decisione sul terzino brasiliano, ribaltando le gerarchie e mettendo la freccia sul club turco. L’inserimento del club carioca è stato tanto improvviso quanto efficace. Il Flamengo ha infatti già raggiunto un’intesa con il giocatore, che sarebbe felice di tornare in patria dopo l’esperienza in Europa. Ora resta da convincere il Milan, ma la proposta formulata al club rossonero è concreta e strutturata: trasferimento a titolo definitivo, con un’offerta economica interessante.

Gli ultimi sviluppi

Il Besiktas, che aveva trovato un accordo di massima con il Milan, si è visto sorpassare senza possibilità di replica. La volontà del giocatore ha avuto un peso importante nella trattativa. Emerson Royal non rientra nei piani tecnici di Allegri, il quale ha dato il via libera alla cessione già nelle prime fasi del ritiro. Con l’arrivo di un nuovo esterno difensivo, la partenza del brasiliano sembra ormai inevitabile. La trattativa con il Flamengo potrebbe chiudersi in tempi rapidi, anche perché il club sudamericano spinge per avere il giocatore già entro fine luglio, così da inserirlo subito in rosa. Il Milan osserva con attenzione, ma la direzione sembra ormai tracciata. Salvo sorprese, il futuro di Emerson Royal sarà di nuovo in Brasile.