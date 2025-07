Milan, visite concluse per Estupiñán: a breve la firma

Estupiñán ha concluso le visite col Milan: firma imminente e partenza per la tournée. Prenderà il posto di Theo Hernández.

Manca sempre meno: Pervis Estupiñán è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Oggi è sbarcato a Milano e ha già concluso sia le visite mediche che i test di idoneità sportiva.

Prossima tappa: Casa Milan, dove firmerà il contratto e prenderà parte ai consueti contenuti social per l’annuncio ufficiale. Il terzino sinistro ecuadoriano è quindi virtualmente un nuovo rossonero, arriva dal Brighton per circa 18 milioni di euro.

Estupiñán: il post-Theo è già pronto

Anche Massimiliano Allegri, nel post-partita dell’amichevole di oggi contro l’Arsenal a Singapore, ha speso parole importanti per lui, definendolo “un giocatore importante”.

Ad Estupiñán spetterà l’arduo compito di colmare il posto lasciato libero da Theo Hernández, ma i dirigenti del Milan sono convinti che sia lui il profilo adatto per non far rimpiangere troppo il francese. L’ecuadoriano si unirà alla squadra in tournée con ogni probabilità a partire da lunedì 26 luglio, iniziando fin da subito il suo percorso di adattamento a mister Allegri e ai nuovi compagni.