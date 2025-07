Milan, la trattativa per Jashari ha una scadenza: ecco quale

Ultimatum del Milan per quanto riguarda l'operazione che porterebbe Jashari a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione

La pazienza ha un limite, anche quando si tratta di un obiettivo concreto di mercato. Il Milan continua a seguire con attenzione Ardon Jashari, ma ora è il tempo delle decisioni. Dopo settimane di contatti, valutazioni e offerte concrete, il club rossonero ha fissato un ultimatum: o si chiude entro pochi giorni, oppure la trattativa sarà definitivamente accantonata. Il centrocampista classe 2002 del Bruges è uno dei profili preferiti dalla dirigenza per rinforzare il reparto mediano, grazie alla sua duttilità e al potenziale ancora da esprimere. Il Milan ha già presentato una proposta da circa 35 milioni di euro, ma il club belga non ha ancora dato il via libera per la cessione del suo calciatore.

Fermezza Milan

Da Casa Milan, quindi, filtra una certa irritazione per i continui rifiuti. La dirigenza non vuole restare bloccata su un’unica pista, soprattutto in un momento in cui ogni giorno può essere decisivo per completare il puzzle della rosa da consegnare ad Allegri per la prossima stagione. Il giocatore ha già espresso più volte il gradimento per la destinazione, ma senza un’accelerata nei prossimi giorni, le strade si separeranno. Il Milan ha altri nomi sul taccuino e non intende farsi trovare impreparato. Per Jashari è arrivato il momento della verità. O rossonero subito, oppure mai più.