Milan, proposto Artem Dovbyk per l’attacco

Artem Dovbyk proposto al Milan per l’attacco: l’ucraino è in uscita dalla Roma. Servono 40 milioni, ma resta anche viva la pista Vlahovic.

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan: si tratta di Artem Dovbyk della Roma, un profilo già noto al calcio italiano e dalle caratteristiche che corrispondono a quelle che Tare e Allegri stanno cercando per rinforzare il reparto offensivo.

Dovbyk tra le opzioni: servono 40 milioni

La notizia è stata riportata da Matteo Moretto, che parlando del Milan ha spiegato come il club stia lavorando da settimane, sotto traccia, per Dusan Vlahovic. Tuttavia, nelle ultime ore è stato proposto anche Dovbyk, in uscita dalla Roma. Per acquistarlo servirebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro: una somma che permetterebbe ai giallorossi di non registrare minusvalenze, considerando che il Girona, ex squadra dell’attaccante, ha diritto al 10% sulla futura rivendita.

La punta ucraina, classe 1997, nella scorsa stagione ha realizzato 17 gol in 45 presenze complessive tra tutte le competizioni con la Roma. Un buon bottino, anche se in passato ha saputo fare ancora meglio: 24 le reti segnate con il Girona nella stagione 2023/24 in Liga, senza le coppe. Vedremo se questo profilo sarà realmente gradito al Milan nelle prossime settimane, operazione che si prospetta comunque molto difficile visti i costi.