Milan, si tratta per la cessione di Chukwueze al Fulham

Il Milan tratta la cessione a titolo definitivo di Samuel Chukwueze al Fulham: l'affare potrebbe chiudersi per circa 15 milioni di euro.

Sono ore calde per il mercato in casa Milan, sia in entrata che in uscita. Come riportato da Matteo Moretto, in queste ore si sta discutendo con il Fulham per la cessione a titolo definitivo di Samuel Chukwueze.

Il Fulham vuole chiudere

L’esterno offensivo nigeriano, ad oggi, rappresenta l’unica alternativa in attacco a disposizione per la prossima gara di campionato, ma resta comunque in uscita. Il Fulham seguiva il giocatore già da settimane, e adesso la trattativa sembra ben impostata: non si parla infatti di prestito, ma di una cessione a titolo definitivo.

Si dovrebbe poter chiudere per una cifra di poco al di sotto di 25 milioni di euro. Il Milan lo aveva acquistato due anni fa dal Villarreal per circa 20 milioni più 8 di bonus, ma Chukwueze non è mai riuscito a convincere fino in fondo. Questa sessione di mercato potrebbe quindi sancire la fine della sua avventura in rossonero.