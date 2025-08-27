Milan, Moretto: “Rabiot è il primo piano per il centrocampo”

L'esperto giornalista di calciomercato Matteo Moretto ha parlato della trattativa fra il Milan e il Marsiglia per Rabiot

Il mercato non dorme mai, nemmeno a fine agosto. E quando si muove il nome di Adrien Rabiot, le antenne delle big si alzano subito. Il Milan osserva con attenzione, ma dietro la spinta reale c’è Massimiliano Allegri, da sempre grande estimatore del francese. Il centrocampista, reduce da un periodo turbolento a Marsiglia, è finito in rotta con l’ambiente dopo la rissa scoppiata nello spogliatoio. Una frattura che ha convinto il club francese a valutare la cessione immediata. Per i rossoneri sarebbe un’occasione di spessore, visto il profilo internazionale e l’esperienza ad alti livelli. Il nodo resta l’ingaggio, sempre elevato quando si parla di Rabiot, ma la situazione potrebbe ammorbidire le pretese. Le prossime ore diranno se l’idea diventerà trattativa concreta.

Le parole di Moretto

“Per quanto riguarda la mezzala di inserimento il nome è uno solo: la priorità, il piano A, B e C di Massimiliano Allegri è uno solo ed è Adrien Rabiot. Allegri cerca forza fisica, capacità di trovare la porta, leadership, carisma e un profilo che possa essere fisicamente prorompente in mezzo al campo. Nelle ultime ore i club hanno iniziato a trattare. Si è parlato di Bennacer ma il Marsiglia non vuole inserirlo nell’operazione Rabiot che è valutato circa 14/15 milioni di euro. Il Milan sta studiando la fattibilità e la struttura dell’operazione”.