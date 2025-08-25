Milan, tramontato Hojlund: è vicino al Napoli
Milan, tramontato Hojlund: è vicino al Napoli

Riccardo Focolari
Milano
25 Agosto, 14:36
Rasmus Hojlund
Sfuma Hojlund per il Milan: il danese del Manchester United è vicino al Napoli. I rossoneri inseguono ora altre piste.

Per giorni, parlando del possibile nuovo attaccante del Milan, si è fatto spesso riferimento a Rasmus Hojlund come una delle piste più calde. I rossoneri hanno effettivamente inseguito il danese del Manchester United, ma al momento la trattativa è fredda e, salvo clamorosi colpi di scena, può dirsi praticamente tramontata.

Napoli in pole per Hojlund

Il Milan aveva sondato a lungo il terreno, ma la richiesta del giocatore di partire solo con un obbligo di riscatto — rispetto all’operazione con diritto proposta dal club — unita al costo complessivo elevato, ha spinto la dirigenza rossonera a virare su altre piste. Prima Boniface, sfumato per questioni legate all’integrità fisica, e ora la trattativa in corso per Harder. Nel frattempo, il Napoli si è mosso concretamente per Hojlund: la chiusura non sembra lontana. I partenopei, alla ricerca di un sostituto per Lukaku infortunato, vogliono regalare al più presto l’attaccante danese ad Antonio Conte. Se la trattativa col Napoli dovesse andare a buon fine, il Milan potrebbe ritrovarsi presto Hojlund come avversario in campionato.

