Milan, ore decisive per l’arrivo in rossonero di Harder: il punto

In queste ore è in corso un incontro fra la dirigenza del Milan e l'entourage di Conrad Harder per ultimare i dettagli dell'arrivo

Il Milan accelera sul mercato e concentra l’attenzione il tassello offensivo da inserire in rosa. Proprio in queste ore è in corso un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente di Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona, per sistemare gli ultimi dettagli. La trattativa aveva già raggiunto un accordo di massima con il club portoghese, ma resta da definire il contratto del giocatore. Il giovane danese è seguito con grande interesse da Allegri e dalla dirigenza, che vedono in lui un prospetto di qualità pronto a crescere nel contesto del Milan. La partita decisiva riguarda soprattutto l’ingaggio, punto chiave su cui Harder e il suo entourage stanno riflettendo attentamente. Dopo il pressing del Rennes nei giorni scorsi, il Milan deve ora convincere il talento a dire sì. La firma rappresenterebbe un colpo importante non solo per il presente, ma anche per il futuro della squadra.

Valutazioni in corso

Harder potrebbe inserirsi gradualmente, trovando spazio nelle rotazioni, un aspetto fondamentale per la gestione della crescita dei giovani. I contatti proseguono serrati, con la volontà di chiudere l’operazione rapidamente per non lasciare margini ad altri club. Il trasferimento del classe 2005 conferma la strategia rossonera di puntare su giovani prospetti già pronti per contribuire, ma con margini di crescita elevati. La città e i tifosi attendono aggiornamenti in tempo reale, consapevoli che il Milan sta costruendo una squadra che guarda al presente senza trascurare il futuro.