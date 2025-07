Milan, tutto pronto per la tournée estiva: il programma

Il Milan parte per la tournée estiva tra Asia, Australia e Europa, con amichevoli contro Arsenal, Liverpool, Perth Glory, Leeds e Chelsea.

Il Milan è ormai pronto per partire con la tournée estiva. Domani, dopo un test mattutino contro il Milan Futuro, che avrà più la forma di una sgambata che di una vera amichevole, i rossoneri si dirigeranno all’aeroporto di Malpensa per raggiungere Asia e Australia. L’obiettivo di questo viaggio è anche quello di rafforzare il brand Milan, in delle regioni che contano più di 300 milioni di tifosi rossoneri.

Tournée estiva: eventi e partite in programma

Il Milan ha programmato una serie di eventi, con incontri sia con i giocatori della rosa che con alcune leggende come Pato e Serginho. Ci sarà la possibilità di incontrare i calciatori allo Weston Corp di Singapore e al Puma Store del Kai Tak Mall di Hong Kong. Inoltre, sarà possibile assistere a un allenamento a porte aperte sia a Hong Kong che a Perth.

Le partite in programma vedranno il Milan affrontare l’Arsenal il 23 luglio a Singapore, il Liverpool il 26 a Hong Kong e il Perth Glory il 31 a Perth. L’ultima tournée in Oriente del Milan è datata 2017. Dopo il tour asiatico, il Milan tornerà a Milanello per qualche giorno prima di partire per l’Irlanda, dove affronterà il Leeds a Dublino. L’ultima tappa sarà Londra, con l’amichevole contro il Chelsea a Stamford Bridge.