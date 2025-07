Milan, il programma della giornata di oggi: i dettagli

La programmazione del Milan della giornata odierna, 18 luglio, studiata da Massimiliano Allegri in vista della partenza per la tournée

Nonostante il caldo e le novità delle ultime settimane, a Milanello si respira già aria di grande lavoro. I rossoneri stanno entrando nel vivo della preparazione estiva e oggi è in programma una doppia seduta di allenamento, segnale chiaro della volontà di partire col piede giusto in vista della nuova stagione. Il gruppo si ritroverà al mattino per una prima sessione focalizzata sulla parte atletica e sull’ottimizzazione della condizione fisica. Dopo il pranzo e qualche ora di riposo, il Milan tornerà in campo nel pomeriggio per una sessione più tattica, utile a consolidare i primi meccanismi chiesti da mister Allegri.

Focus a Milanello

L’obiettivo è arrivare pronti alla partenza di sabato, quando inizierà ufficialmente la tournée estiva che porterà i rossoneri in giro per il mondo nelle prossime tre settimane. Test internazionali, viaggi, nuove sfide e una vetrina importante per valutare la rosa e testare i nuovi schemi. Lo staff tecnico sta gestendo con attenzione i carichi di lavoro, alternando intensità e momenti di recupero, in un mix studiato per evitare infortuni e permettere a tutti di entrare gradualmente nei ritmi gara. A Milanello si lavora con costanza, ma anche con entusiasmo. La nuova stagione si avvicina, e il Milan vuole farsi trovare pronto.