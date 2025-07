Milan, la tournée è alle porte: focus sui giocatori in rampa di lancio

Tournée estiva Milan: amichevoli internazionali prestigiose. Chance per Bartesaghi e Magni. Curiosità per Ricci, Loftus-Cheek al rilancio

Il Milan partirà sabato per la tournée estiva che inizierà in Asia, con Singapore come prima tappa, dove i rossoneri affronteranno l’Arsenal, e si concluderà in Inghilterra, il 10 agosto, con la partita contro il Chelsea a Stamford Bridge. Nell’intermezzo il Milan sfiderà anche Liverpool, Perth Glory e Leeds. Questa serie di prestigiose amichevoli internazionali rappresenta una grande opportunità per diversi calciatori rossoneri, soprattutto per i più giovani o per quelli in cerca di rilancio, per mettersi in mostra e provare a conquistarsi spazio nella rosa in vista della prossima stagione.

Bartesaghi e Magni: le occasioni sulla fascia

In attesa di novità sul mercato, l’occasione più ghiotta potrebbero averla i terzini. Se Jimenez ha già dimostrato di poter giocare nel Milan, un’opportunità irripetibile sarà data a Davide Bartesaghi. Dopo la partenza di Theo Hernandez e in attesa di un suo sostituto, sarà proprio il classe 2005 cresciuto nel vivaio rossonero che avrà la chance di presidiare la fascia sinistra. Se dovesse convincere, potrebbe ricalcare il percorso di De Sciglio e Calabria: partiti come riserve, diventati titolari del Milan dopo un ottimo pre-stagione. Da seguire anche Vittorio Magni, classe 2006, se ne parla molto bene dalle parti di Milanello; con Emerson Royal in uscita, al momento è lui la prima alternativa a Jimenez sulla destra. Spazio in amichevole assicurato anche per lui.

Ricci già al centro, Loftus-Cheek al rilancio

Tra i volti da tenere d’occhio c’è sicuramente anche quello di Samuele Ricci, acquistato per diventare il nuovo regista rossonero, sarà lui a prendere le redini del centrocampo del Milan, già in queste amichevoli estive. Cerca invece riscatto Ruben Loftus-Cheek. Dopo una stagione condizionata dagli infortuni, il centrocampista inglese ha ricevuto bellissime parole da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri, e punta a dimostrare fin da subito che può essere un punto fermo nella prossima stagione di Serie A.