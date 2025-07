Milan, oltre a Emerson Royal il Betis sonda anche Chukwueze

Il Betis chiede informazioni su Chukwueze: il nigeriano non è incedibile e la sua permanenza al Milan resta in dubbio.

Stefania Palminteri Redattore 13 luglio - 18:51

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan e Betis Siviglia sarebbero in contatto non soltanto per Emerson Royal, ma anche per Samuel Chukwueze. Il club spagnolo, infatti, nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni anche sull’esterno nigeriano.

Chukwueze non è incedibile, ma serve l'offerta giusta — Se Emerson Royal, nonostante sia arrivato solo la scorsa stagione, è già considerato in uscita, il discorso è diverso per Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano non è ufficialmente sul mercato, ma non rientra nemmeno tra i giocatori considerati incedibili. A Casa Milan, infatti, si potrebbe decidere di ascoltare eventuali offerte ritenute soddisfacenti.

Attualmente, Chukwueze è considerato la prima alternativa a Pulisic sulla fascia destra. Arrivato due stagioni fa dal Villarreal per circa 20 milioni più 8 di bonus, ha mostrato buone cose a sprazzi, ma non è ancora riuscito a convincere del tutto né a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Per questo motivo, la sua posizione resta in bilico e fino alla fine del mercato non può definirsi certa la sua permanenza.