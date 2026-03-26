Milan, le top news di giornata: ripresa a Milanello e nazionali

Ripresa degli allenamenti Milan: rientra Loftus-Cheek, Leao out ma c'è ottimismo. Tutti gli impegni di oggi dei rossoneri in nazionale.

C’è stata ieri pomeriggio la ripresa degli allenamenti per i rossoneri guidati da mister Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria contro il Torino di sabato scorso e vista la sosta per le nazionali, erano stati concessi tre giorni di riposo ai giocatori rimasti a Milano.

Tra le buone notizie da segnalare c’è il rientro in gruppo di Ruben Loftus-Cheek dopo la frattura e la conseguente operazione all’osso alveolare: il centrocampista inglese sarà a disposizione per il big match di Napoli. Ancora cure e terapie invece per Matteo Gabbia e Rafael Leao, che restano in dubbio.

Tra i due, però, ci sono più possibilità di recuperare il numero 10 portoghese, per cui filtra un certo ottimismo in vista della sfida di Napoli. La sosta, nel suo caso, arriva nel momento perfetto e può dargli il tempo necessario per smaltire l’infiammazione all’adduttore. Tra l’altro ieri il giocatore, sui social, tramite un commento ha anche smentito una voce che attribuiva la sua mancata convocazione contro il Torino non ad un problema fisico, ma a una mini discussione con Allegri.

Per quanto riguarda gli altri, tra i giocatori della prima squadra ieri erano presenti Terracciano, Torriani, Fofana, Ricci, Gimenez, Nkunku e Fullkrug, oltre ovviamente al già citato Loftus-Cheek. Possibile che nei prossimi giorni venga organizzata anche una sgambata interna contro il Milan Futuro, così da ridare un po’ di ritmo partita a Santi Gimenez, fermo da parecchio.

Le partite di oggi dei rossoneri in nazionale

Nel frattempo ci sono anche gli impegni dei rossoneri con le rispettive nazionali. L’attenzione è tutta rivolta all’Italia e ai playoff per qualificarsi al Mondiale, che giocherà stasera. Un’Italia in cui, però, non sono presenti giocatori del Milan.

Vediamo allora gli impegni dei rossoneri in programma oggi. Si parte con la Germania Under 20 di David Oduogu, che alle 16.45 affronterà la Repubblica Ceca, sfida valida per l’Elite League Under 20.

Più tardi, alle 18.15, giocherà l’Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord: presente il terzino rossonero Davide Bartesaghi.

Infine, alle 21, in contemporanea con la sfida dell’Italia, scenderanno in campo anche i due francesi, ovvero Mike Maignan e Adrien Rabiot. Francia sicuramente più tranquilla rispetto all’Italia, perché già qualificata al Mondiale, e impegnata in un’amichevole prestigiosa contro il Brasile negli USA, a Boston.