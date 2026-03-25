Milan, Leao si dedica al recupero durante la sosta

Il giovane esterno portoghese non partirà per la sosta nazionale dal momento che la sua condizione fisica non è al massimo

Alessandra Gozzini, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo ai leader del Milan: “A parte il viaggio in business class, che resta comunque faticoso a causa del fuso orario e della pressione, Modric e Rabiot, che parteciperanno a semplici incontri amichevoli negli Stati Uniti, saranno gestiti dalle proprie squadre nazionali. Sono i punti di riferimento del Milan e tra i calciatori più in forma. L’influenza di Rabiot è dimostrata dai dati delle prestazioni della squadra (c’è una differenza evidente con o senza di lui in campo), la presenza di Luka è vitale per la sua abilità e capacità di guidare, elementi difficilmente misurabili. I migliori atleti del Milan stanno vivendo un periodo eccellente: a quarant’anni, Modric ha una freschezza fisica che suscita invidia. Anche Allegri mette in evidenza la potenza fisica di Adrien. Pulisic, che non ha segnato nel 2026, mostra una corsa più sciolta: i problemi fisici sembrano essere ormai superati.”

La cura di Leao

“Tra i talenti della rosa c’è anche Leao, che sfrutterà la pausa per rimettersi in forma: Rafa è stato escluso dalla lista dei convocati del Portogallo e la buona notizia per il Milan è che il numero 10 potrà restare a curarsi a Milanello. Quando riprenderanno gli allenamenti al Maradona, stadio in cui ha già brillato, potrà presentarsi in perfette condizioni. “

Il rientro

Rafael Leao sembra dunque preparato per rimettersi in sesto. Il Milan non può far a meno di lui per questo finale di stagione sebbene il ruolo del portoghese sia ormai quello di una punta adattata. Da pochi giorni si sta parlando di un possibile cambio modulo ovvero un 4-3-3. Questo posizionamento permetterebbe a Leao di ritrovare il suo ruolo madre venendo a meno della fase difensiva. Tale principio non corrisponde con quello di Max Allegri che sulla difesa imbastisce il suo perno di gioco. Vedremo come recupererà al termine della sosta il giovane portoghese che dovrà dare il massimo per affrontare il Napoli.