Milan, le top news di giornata

Il Milan accelera sul mercato: vicino Pubill dell'Almeria, occhi su Estupiñán per la fascia sinistra. Sportiello verso l’Atalanta.

I ragazzi di mister Massimiliano Allegri proseguono la preparazione in vista della prossima stagione, dopo la doppia seduta di ieri, oggi è in programma un solo allenamento nel pomeriggio. Sabato, invece, è prevista la partenza per la tournée estiva. Il vero tema caldo in casa rossonera, però, continua ad essere il calciomercato: già nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti sul fronte entrate.

Accelerata per Pubill: il Milan ci prova seriamente

Il Milan avrebbe accelerato per Marc Pubill, terzino destro dell’Almeria. Dopo un paio di tentativi per Doué dello Strasburgo, il DS rossonero Igli Tare sta cercando di bruciare la concorrenza del Wolverhampton e portare a casa il terzino spagnolo classe 2003 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Previste novità già in giornata, si potrebbe chiudere.

Fascia sinistra: idea Estupinan dal Brighton

Se per la corsia destra il Milan sembra aver trovato la pista giusta, per quella sinistra, invece, continuano a spuntare nomi. L’ultimo accostato ai rossoneri è quello di Pervis Estupinan, terzino sinistro ecuadoriano dalle ottime capacità di spinta. Il Brighton ha recentemente acquistato De Cuyper in quel ruolo, altro nome che era stato accostato al Milan, e questo potrebbe aprire alla cessione di Estupinan. Soltanto un sondaggio per il momento, ma il Milan valuta anche Fran Garcia, terzino sinistro spagnolo del Real Madrid.

Movimenti in porta: Sportiello all’Atalanta

Situazione molto calda anche tra i pali, sia in entrata che in uscita. Marco Sportiello è infatti molto vicino al ritorno all’Atalanta, col Milan che ha bloccato Terracciano della Fiorentina per sostituirlo. In uscita anche il giovane Lapo Nava: è quasi fatta per il suo trasferimento alla Cremonese a titolo definitivo.

Tutto fermo per la caccia al 9. Lucca al Napoli

Per quanto riguarda le altre trattative, tutto è ancora bloccato ancora sul fronte numero 9. Sfumato Lorenzo Lucca, ormai praticamente fatta per il suo trasferimento al Napoli, non ci sono novità sul fronte Vlahovic. Il nome emerso ieri, Donald Embolo, non rappresenta al momento una priorità per i rossoneri, mentre la pista Jashari non è ancora tramontata.