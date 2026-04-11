Milan, le top news di giornata: le ultime in vista di Milan-Udinese

Oggi alle 18 Milan-Udinese, le ultime sulla formazione rossonera: Allegri cambia modulo e uomini, Leao centravanti e tridente inedito.

It’s matchday, oggi il Milan affronta l’Udinese a San Siro, calcio d’inizio alle 18. Vediamo ora tutte le novità in vista del match.

Ci aspettavamo alcuni cambiamenti nella formazione iniziale del Milan e infatti ci saranno. Rispetto alla gara di Napoli, mister Massimiliano Allegri effettuerà quattro cambi a livello di uomini, ma il cambio più rilevante riguarda il modulo. Si giocherà finalmente col 4-3-3, anche se in maniera leggermente diversa rispetto a come in molti pensavano. Non ci sarà il tridente pesante con Rafael Leao, Christian Pulisic e Santi Gimenez: Allegri avrà pensato che la squadra sarebbe stata troppo sbilanciata. Per questo ha inserito Alexis Saelemaekers nel tridente offensivo insieme a Leao e Pulisic. In particolare, tra i tre, Leao farà il centravanti, con Pulisic a sinistra e Saelemaekers a destra.

Leao nuovamente adattato è l’unica cosa che stona leggermente: essendo lui un’ala sinistra di ruolo, ci si aspettava che dopo una stagione di 3-5-2, almeno in caso di tridente sarebbe stato messo nel suo ruolo naturale. Non sarà inizialmente così, ma magari sarà libero di svariare e di scambiarsi posizione con i compagni.

Un Milan inedito: le scelte di Allegri

Completiamo lo schieramento iniziale provato ieri da Allegri partendo dal principio: Mike Maignan sarà ovviamente in porta; difesa a quattro con Zachary Athekame dal primo minuto sulla destra, centrali Koni De Winter e Strahinja Pavlovic, mentre Davide Bartesaghi giocherà a sinistra.

A centrocampo ci sarà Luka Modric davanti alla difesa, Adrien Rabiot mezzala sinistra confermato, e chance per Samuele Ricci dall’inizio come mezzala destra. Davanti i già citati Saelemaekers, Leao e Pulisic: un tridente, se vogliamo, un po’ leggero, assolutamente inedito, ma che ha tanta qualità. Vedremo se riusciranno a metterla in mostra.

Rispetto a Napoli esclusi quindi Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e le due punte: Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Non per tutti e quattro si tratta di bocciature, ma Allegri ieri in conferenza ha fatto capire come alcuni cambiamenti servissero anche per dare nuove energie mentali alla squadra, che ha vissuto qualche giorno difficile dopo la sconfitta del Maradona e che ora ha l’assoluta necessità di tornare a fare i tre punti per guardarsi dalle inseguitrici in ottica Champions.

Quattro sono anche i diffidati in casa rossonera e tre di questi saranno in campo dall’inizio: Athekame, Modric e Saelemaekers. In più c’è Fofana che invece partirà dalla panchina.