Milan, le top news di giornata: buone notizie per Allegri

Il Milan torna a credere allo scudetto dopo il passo falso dell’Inter: sfida di Napoli decisiva, la sosta può ridare ad Allegri due giocatori

Si è conclusa ieri sera la trentesima giornata di Serie A e ora spazio alla sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 4 aprile, mentre il Milan giocherà lunedì 6, a Pasquetta, nel big match contro il Napoli.

Corsa scudetto riaperta?

I segnali che arrivano dalla giornata appena conclusa parlano di un campionato ancora una volta riaperto: l’Inter si è fermata di nuovo e l’1-1 contro la Fiorentina riaccende le speranze dei rossoneri, ora a meno 6, e anche del Napoli a meno 7. La squadra che uscirà vittoriosa dalla sfida del 6 aprile al Maradona sarà l’anti-Inter designata per il finale di campionato.

Il vantaggio dei nerazzurri resta importante, ma guardando anche il calendario non è impossibile che possano perdere qualche punto: al rientro dalla sosta avranno la Roma e poi il Como, due squadre in piena lotta per la qualificazione europea. In più, negli ultimi tempi, a partire dalla sconfitta nel derby, i nerazzurri non danno più quella sensazione di superiorità vista in precedenza: indubbio il contraccolpo psicologico.

La sosta può aiutare il Milan

Guardando alla sosta in ottica rossonera, può essere un’ottima occasione per recuperare qualche giocatore. Serve innanzitutto il recupero completo di Gimenez: lo abbiamo visto nel finale contro la Fiorentina, inserito da Allegri sul finale, ha mostrato un buon piglio. La sosta può aiutarlo a rilanciarsi e, andando avanti, a trovare più minutaggio.

Poi ci sono gli infortunati: Loftus-Cheek dovrebbe tornare presto ad allenarsi con una protezione alla mandibola dopo la frattura all’osso alveolare e la conseguente operazione. Ormai è passato un mese, possiamo dire che potrebbe esserci proprio contro il Napoli. Ottima notizia per Allegri in vista del finale di stagione. Da monitorare invece Gabbia e Leao, al momento in dubbio per la sfida del Maradona. Andranno valutati giorno per giorno alla ripresa degli allenamenti per capire se potranno essere a disposizione oppure no. Leao che è stato anche ufficialmente rimosso dall’elenco dei convocati della nazionale portoghese. Preso atto del riacutizzarsi della sua infiammazione all’adduttore il Portogallo ha deciso di lasciarlo a Milanello per recuperare. Ripresa degli allenamenti a Milanello per tutti coloro che non si uniranno alle rispettive nazionali fissata per mercoledì.