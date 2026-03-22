Milan, Pellegatti si congratula con Rabiot per la vittoria

Ancora una volta Rabiot ha messo a segno una rete decisiva per la vittoria del Milan contro il Torino prima della sosta

Nel riassunto post-partita di Milan-Torino, Carlo Pellegatti ha espresso le sue opinioni sul suo canale YouTube:

“Con un ottimo Rabiot a guidare, il protagonista di questa vittoria per 3-2 contro il Torino. Prestazione eccellente di Rabiot, il Milan è sceso in campo con tensione, mentre il Torino gestiva la palla senza creare veri pericoli. Al contrario, il Milan faticava a sviluppare azioni, dimostrando che sia le gambe che la palla sembravano pesanti. Nei primi venti minuti, sembrava di rivedere gli ultimi trenta della sfida contro la Lazio. A quel punto, per dissipare ogni preoccupazione e alleggerire le gambe, ha alzato la mano e ha dichiarato ‘Penso io a risolvere’, come fanno i veri campioni.”

Pellegatti chiude: “Al minuto 33 c’è stata un’idea geniale, poiché la palla era ferma, ha creato una situazione dal nulla, un tiro che ha colpito l’incrocio dei pali e un’ottima parata del portiere. Da quel momento la partita ha preso una piega diversa. Verso la fine del primo tempo, il Milan vedeva la palla muoversi nei pressi dell’area, e Pavlovic ha tentato un tiro da fuori che è andato sotto la traversa. “

Ormai è più che chiaro che Adrien Rabiot sia un pilastro nel Milan attuale. Riesce a segnare goal pesanti in situazioni delicate come quella di ieri sera e sia gli opinionisti che il pubblico milanista si sono accorti del suo valore. Allegri non può prescindere da lui e adesso con questa sosta per le Nazionali ci sarà modo di rifiatare con calma per poi tornare a pensare al campionato. Adrien sarà un protagonista indiscusso della corsa alla Champions League che potrebbe essere la chiave di volta della prossima stagione. Tale traguardo determinerebbe ogni possibilità di alzare il livello della squadra con rinnovi e un mercato in netto favore dei rossoneri.