Milan, le top news di giornata

Il Milan riprende gli allenamenti dopo il ko col Parma: stop di due mesi per Loftus-Cheek, Gabbia in dubbio per la gara con la Cremonese.

Giornata di ripresa degli allenamenti oggi in casa Milan. Dopo la brutta sconfitta contro il Parma di domenica è tempo di ripartire e ritrovare i tre punti, a partire dalla trasferta di Cremona in programma domenica alle 12.30.

Il Milan sarà costretto a portare avanti la stagione senza il contributo di Ruben Loftus-Cheek: lo scontro con il portiere del Parma, Corvi, gli ha provocato danni importanti. Il centrocampista inglese si è operato ieri, ma avrà bisogno di circa due mesi di stop prima di poter rimettere piede in campo.

In dubbio invece Matteo Gabbia, che nel riscaldamento di domenica ha rimediato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra e andrà valutato giorno per giorno per capire se un suo impiego sarà possibile oppure no.

Occhio ai diffidati in vista del derby

Da tenere d’occhio anche la situazione legata ai diffidati. In vista del derby in programma la settimana successiva sono quattro i giocatori a rischio squalifica. Ai già noti Rabiot, Athekame e Fofana si aggiunge anche Saelemaekers, che a questo punto dovranno fare particolare attenzione a Cremona se non vorranno perdersi la stracittadina.