Milan, Prossimo test sarà a Bologna: il punto

La prossima gara del Milan sarà contro il Bologna al Dall'Ara: ogni pronostico sembra indicare un snodo cruciale per la vetta

Manca una settimana precisa ma il pensiero dei tifosi milanisti è rivolto alla prossima sfida che attenderà i rossoneri. La squadra di Allegri andrà in trasferta contro il Bologna. Si tratta di un match fondamentale per la stagione del Milan dal momento che il pareggio contro la Roma ha rallentato il cammino.

Si tratterà di una turno veramente importante: l’Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Napoli avrà in casa la Fiorentina. Anche la Roma e la Juventus giocheranno fuori casa. I capitolini saranno ad Udine mentre i bianconeri scenderanno in campo a Parma.

Nessuno ha un turno facile sulla carta pertanto il Milan (che giocherà per ultimo) dovrà far molta attenzione a non cadere a Bologna. Lo scudetto non può scappare e soprattutto il piazzamento in Champions non è da dare per scontato.