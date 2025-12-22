Milan, le top news di giornata

La ripresa degli allenamenti a Milanello e le ultime su Leao e Gabbia in vista del Verona. Intanto accelera il mercato: fatta per Fullkrug.

Dopo due giorni di riposo si riparte oggi a Milanello con gli allenamenti in vista del match di domenica contro l’Hellas Verona. C’è incertezza sul recupero di Leao e Gabbia e nel frattempo è attivissimo il mercato, con Fullkrug che ormai possiamo dire sarà il primo colpo rossonero.

Allenamenti e infermeria: le ultime

Già da oggi ne sapremo di più sulle possibilità di recupero di Gabbia e Leao per domenica. Da quello che filtra, Leao ci dovrebbe essere: per la semifinale di Supercoppa aveva già praticamente recuperato, quindi con una settimana davanti possiamo considerare il portoghese arruolabile per il Verona.

Per quanto riguarda Gabbia, invece, potremmo anche rivederlo direttamente dall’anno nuovo. È vero che non ci sono lesioni al ginocchio, ma potrebbe non essere ancora al 100% e lo staff potrebbe decidere di non forzare i tempi.

Fullkrug in arrivo

Il mercato potrebbe presto portare al Milan il suo nuovo attaccante. Tutto è ormai pronto per Fullkrug: l’attaccante tedesco arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto e dovrebbe addirittura essere in Italia nei prossimi giorni.

Potrà giocare solo dopo il 2 gennaio, giorno dell’apertura ufficiale del mercato di riparazione, ma potrebbe già unirsi ai compagni e iniziare ad ambientarsi anche diverso tempo prima dell’inizio del mercato.