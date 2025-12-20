Milan, non solo Fullkrug: nome a sorpresa per l’attacco

Spunta anche Gabriel Jesus per l'attacco del Milan. Il brasiliano è stato proposto in prestito, il club valuta le garanzie fisiche.

Per quanto riguarda l’attacco del Milan, in questi giorni si è parlato soprattutto di Fullkrug, operazione che sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. L’attaccante tedesco, nel match odierno del suo West Ham, è finito addirittura in tribuna: un indizio di mercato in più che fa pensare ad una chiusura imminente.

Ma se dovesse presentarsi una buona occasione, il Milan potrebbe prendere addirittura un altro attaccante oltre a Fullkrug. Pensandoci bene, i rossoneri avrebbero avuto bisogno di una punta a prescindere dall’infortunio di Gimenez, ma ora con lo stop del messicano, che lo terrà fuori fino a marzo, un innesto in più non guasterebbe. A maggior ragione se si trattasse di un giocatore di livello.

Occasione Gabriel Jesus, il Milan ci pensa

Il nome emerso in giornata, riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, è quello dell’attaccante brasiliano dell’Arsenal Gabriel Jesus. Già cercato anche in passato, Gabriel Jesus sarebbe stato proposto nuovamente al club rossonero. Vediamo nel dettaglio la situazione raccontata da Longari sul proprio account X.

“Negli ultimi giorni é stato nuovamente proposto Gabriel Jesus dell’Arsenal al #Milan. Si è parlato di un possibile prestito dell’attaccante brasiliano. Sono in corso valutazioni interne al club rossonero sulle condizioni fisiche dell’attaccante ed un nuovo aggiornamento tra le parti è previsto dopo Natale”.