Milan, le top news di giornata

I temi di giornata in casa Milan: rientrano i nazionali, da valutare le condizioni degli acciaccati in vista della sfida contro la Fiorentina

La sosta per le nazionali è ormai conclusa ed è di nuovo il momento di pensare al campionato. In casa Milan tiene banco soprattutto la questione acciaccati, ma da oggi Allegri potrà contare sul gruppo al completo, con il rientro anche dei nazionali da oltreoceano, e potrà iniziare a preparare la sfida con la Fiorentina.

Tre giocatori da valutare

Se Saelemaekers, anche se meno grave del previsto, sarà out domenica per un problema al flessore, restano ancora da valutare le condizioni di tre giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Il primo, e anche quello che desta maggiori preoccupazioni, è Pulisic, che ha rimediato un problema muscolare e per il quale si teme un lungo stop. Gli altri due, invece, probabilmente saranno arruolabili: si tratta di Rabiot ed Estupinán, entrambi rimasti fuori nell’ultima partita con le loro selezioni per piccoli acciacchi fisici, ma che a questo punto dovrebbero aver già recuperato.

Tutti alla base

Con il gruppo ormai rientrato a Milanello, Allegri potrà iniziare a fare le sue scelte per la sfida di domenica. In base anche al responso dell’infermeria, il mister deciderà chi mandare in campo. Se il sostituto naturale di Saelemaekers sembra poter essere Athekame, resta invece da capire come sarà sostituito Pulisic: ci sono tre giocatori per due posti. Salgono le quotazioni di Nkunku, in gol in nazionale e in crescita, e anche di Leao, rientrato in anticipo dal Portogallo per ritrovare la miglior condizione. Oggi però rientrerà anche Gimenez, che sulla carta dovrebbe restare il titolare per il momento, con uno degli altri due a giocarsi una maglia accanto a lui.