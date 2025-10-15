Milan-Fiorentina / Brutte notizie per i rossoneri

Il prossimo avversario del Milan sarà una Fiorentina alle prese con infortuni. Moise Kean su tutti uscito malconcio con la nazionale. Oggi sono arrivati gli esami strumentali seguiti con attenzione anche dallo stesso Milan

Una notizia sicuramente positiva per il ragazzo, positiva per la Fiorentina ma, semplicemente in ottica calcistica, un po’ meno per il Mian: nessuna lesione per Moise Kean che punta alla convocazione per domenica contro il MIlan. Dopo l’infortunio durante la partita della nazionale contro l’Estonia, si temeva il peggio, ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni di alcun tipo.

Dichiarazioni post controlli clinici

“Moise ha iniziato da subito le terapie, fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. La distorsione c’è stata e ora cerchiamo di farlo tornare in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, ma valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno“. Con queste parole il responsabile dello staff medico della Fiorentina, il dottore Luca Pengue ha rassicurato l’ambiente viola, che spera ora di poter vedere l’attaccante già in campo contro il Milan. Difficile con una maglia da titolare, ma almeno per uno spezzone le secondo tempo.

L’attaccante viola si era appena sbloccato in serie A. Dopo le prime cinque giornate a secco, il suo primo gol era appena arrivato contro la Roma prima della sosta delle nazionali. Pur perdendo la partita, quel gol sembrava averlo finalmente sbloccato. Lo scorso anno ne segnò addirittura 26 in tutta la stagione. Numeri da bomber temibile per tutti. Anche per il Milan che, ovviamente, spera in una sua assenza, nonostante l’esito degli esami.