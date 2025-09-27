Milan, le top news di giornata

Vigilia di Milan-Napoli: conferme in arrivo per l’11 titolare di Udine. Oggi la conferenza di Allegri e il ritorno di Leao tra i convocati.

Giornata di vigilia in casa Milan, domani infatti andrà in scena il big match contro il Napoli a San Siro. Ecco i principali temi di giornata.

Verso la conferma dell’11 di Udine

Le voci che filtrano da Milanello parlano chiaro: dovrebbe essere confermata in toto la squadra che ha battuto l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A. Dopo una prova così convincente, è difficile in effetti pensare a dei cambiamenti. Gli unici ballottaggi ancora aperti sono quello tra Fofana e Loftus-Cheek e quello tra Gimenez e Nkunku, ma al momento sembrano favoriti sia Fofana che Gimenez. Proprio Gimenez, dopo essersi finalmente sbloccato, ha bisogno di fiducia per continuare a segnare.

Oggi alle 12 la conferenza di Allegri

Alle 12 è prevista la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri, che parlerà a Casa Milan rispondendo alle varie domande dei giornalisti. Nel frattempo è tornato ad allenarsi Rafa Leao: l’infortunio è alle spalle e sarà convocato per la sfida con il Napoli. Non gioca da più di un mese, quindi resta da capire se Allegri deciderà di concedergli già qualche minuto in campo.