Milan, le top news di giornata

Stefania Palminteri
Milano
12 Settembre, 08:55
Massimiliano Allegri
Il Milan prepara la sfida col Bologna: Rabiot si presenta a Casa Milan, Leao e Jashari out, i nazionali tornano in gruppo.

Il Milan oggi proseguirà la preparazione in vista della sfida di campionato di domenica sera contro il Bologna. Rossoneri tutti a disposizione, tranne Leao e Jashari. Alle 12 è in programma la conferenza di presentazione di Adrien Rabiot.

La presentazione di Rabiot

Adrien Rabiot verrà presentato oggi alla stampa alle 12 a Casa Milan come nuovo giocatore rossonero e risponderà alle domande dei giornalisti. Intanto ieri ha preso parte al suo primo allenamento con la squadra e si candida già per essere della partita domenica. Probabilmente Allegri gli concederà qualche minuto a gara in corso, ma non è ancora del tutto escluso un suo impiego da titolare.

Tutti in gruppo, o quasi

Per quanto riguarda il resto della squadra, tutti a disposizione tranne Leao e Jashari infortunati. I nazionali rientrati tardi, come Gimenez, Pulisic ed Estupiñán, si sono allenati a parte ieri per smaltire le fatiche e il lungo viaggio, ma oggi torneranno regolarmente in gruppo e dovrebbero partire dall’inizio domenica.

