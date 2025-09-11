Milan, le top news di giornata
Milan, le top news di giornata

Stefania Palminteri
Milano
11 Settembre, 09:00
Leao ancora out contro il Bologna, Estupiñán in dubbio. Gimenez e Pulisic rientrano carichi dalle nazionali e pronti a guidare l’attacco.

Finita la pausa per le nazionali si torna a pensare al campionato. In casa Milan oggi torneranno a Milanello tutti i nazionali per preparare la sfida col Bologna.

Leao ancora out

Le notizie che filtrano da Milanello parlano di un Rafael Leao che non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio e con ogni probabilità non verrà rischiato nemmeno contro il Bologna domenica sera. Da valutare anche le condizioni di Pervis Estupiñán, che ha avuto qualche acciacco muscolare in nazionale: l’entità sarà chiarita nelle prossime ore.

Gimenez e Pulisic pronti a trascinare l’attacco

Santiago Gimenez e Christian Pulisic faranno ritorno oggi a Milano dopo essere stati oltreoceano con le loro nazionali. Entrambi hanno mostrato un buon stato di forma nelle ultime partite giocate: Gimenez a segno con il Messico e Pulisic autore di un assist con gli USA. Probabilmente sarà chiesto loro ancora uno sforzo domenica: senza Leao e con Nkunku arrivato da poco, toccherà soprattutto a loro due prendersi carico dell’attacco.

