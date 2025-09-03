Milan, le top news di giornata

Le news di giornata in casa Milan: gli allenamenti senza i nazionali, il recupero di Leao e la trattativa col Trazbonspor per cedere Bennacer.

Il Milan continua ad allenarsi a Milanello a ranghi ridotti visto l’assenza dei vari nazionali, impegnati con le rispettive selezioni. Nel frattempo anche se il calciomercato si è concluso, la dirigenza rossonera spera ancora di riuscire a piazzare Adli e Bennacer ad una squadra araba o turca, dato che hanno ancora il mercato aperto.

Continuano gli allenamenti a Milanello

La squadra si allenerà anche oggi a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri, mancano i nazionali, ma durante questo lasso di tempo, l’allenatore avrà tempo di valutare alcuni nuovi acquisti, come gli ultimi due arrivati Odogu e Nkunku. Intanto prosegue il recupero dall’infortunio Rafael Leao, che è stato lasciato a casa dal Portogallo proprio per poter riprendere al meglio dal problema al polpaccio e punta ad essere al 100% già dalla prossima sfida col Bologna dopo la sosta.

Si tratta la cessione di Bennacer

Sul fronte mercato, anche se la sessione è chiusa, il Milan può ancora cedere dei giocatori in quei campionati col mercato aperto. Come nel caso di Bennacer, per cui il Milan sta parlando col Trazbonspor per la sua cessione, i turchi propongono un prestito con diritto di riscatto, si tratta.