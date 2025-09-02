Milan, il punto di fine mercato a centrocampo: ora sceglie Allegri
Home > News Milan

Milan, il punto di fine mercato a centrocampo: ora sceglie Allegri

Lorenzo Focolari
2 Settembre, 15:20
Massimiliano Allegri
Il mercato del Milan si è concluso con una certezza: il centrocampo. Allegri dovrà valutare gli interpreti e scegliere chi schierare

Il mercato estivo del Milan ha avuto un filo conduttore preciso: costruire una mediana capace di dominare partite e avversari. Scelte mirate, colpi di esperienza e scommesse di prospettiva hanno ridisegnato il cuore della squadra. Il primo tassello è stato Samuele Ricci, giovane ma già maturo in molti aspetti. Poi è arrivato Luka Modric, simbolo di classe ed esperienza internazionale senza paragoni. Ardon Jashari rappresenta la freschezza e l’energia necessarie per coprire grandi porzioni di campo. Infine, il colpo a effetto: Adrien Rabiot, ufficializzato a poche ore dal gong finale del mercato. Con lui il Milan guadagna personalità, fisicità e mentalità vincente. Massimiliano Allegri avrà ora il compito di trovare la giusta alchimia tra i nuovi interpreti. Il centrocampo appare infatti arricchito in ogni sfaccettatura: tecnica, dinamismo e struttura fisica.

Cosa cambia adesso

Oltre ai nuovi innesti, restano a disposizione due giocatori di grande impatto come Loftus-Cheek e Fofana. Da loro il tecnico si aspetta non solo interdizione, ma anche un contributo realizzativo costante. Il mix appare potenzialmente esplosivo, ma servirà tempo per amalgamare caratteristiche diverse. La gestione dei ruoli sarà determinante per garantire equilibrio e profondità. Il Milan sogna un centrocampo finalmente in grado di reggere il confronto con le grandi d’Italia.Il campo, come sempre, dirà se le scelte saranno state davvero vincenti. La certezza è che la nuova mediana rossonera nasce con ambizioni altissime.

Leggi anche

Giulia Benedetti · 2 Settembre, 14:39
Milan, il motivo dell’assenza di Bennacer dalla Nazionale algerina
Il ct dell'Algeria Petkovic ha parlato del centrocampista del Milan Bennacer e del motivo per cui non è presente fra i convocati
Edoardo Pettinelli - 2 Settembre, 14:04
Milan, Odogu si presenta “Non ci credo, è incredibile essere qui”
Riccardo Focolari - 2 Settembre, 13:26
Milan, Loftus-Cheek torna in Nazionale inglese: da quanto mancava
Stefania Palminteri - 2 Settembre, 12:48
Milan, Condò: “Giudizio sul mercato? Pare ci siano conflitti interni”
Stefania Palminteri - 2 Settembre, 11:52
Milan, tutti gli impegni del mese di settembre
Redazione Il Milanista - 2 Settembre, 10:55
Milan, mercato tra rimpianti e occasioni perse: tutti i colpi mancati
Edoardo Benedetti - 2 Settembre, 10:08
Milan, la rosa completa per la stagione 2025/2026
x