Milan, le top news di giornata
Home > News Milan

Milan, le top news di giornata

Stefania Palminteri
Milano
2 Settembre, 08:35
Massimiliano Allegri
Il Milan chiude un calciomercato di rivoluzione. Allegri al lavoro per amalgamare la nuova rosa, mentre restano aperte due cessioni.

Si è conclusa ieri un’intensa sessione di calciomercato, nella quale il Milan ha messo in atto una vera e propria rivoluzione della rosa, con tante cessioni e altrettanti nuovi acquisti. Ora però toccherà a Massimiliano Allegri trovare la quadra, amalgamare il gruppo fin da subito e portare la squadra il più in alto possibile.

Ultimi movimenti di mercato

Mancano ancora un paio di operazioni in uscita, legate alle possibili cessioni di Adli e Bennacer: c’è ancora un po’ di tempo, visto che i mercati di campionato arabo e turco chiudono rispettivamente l’11 e il 12 settembre. Occhio anche al mercato degli svincolati, perché un giocatore senza contratto può essere tesserato anche dopo la fine del calciomercato: attenzione quindi ai possibili colpi di scena.

Ripresa degli allenamenti

Oggi pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri, anche se mancheranno i numerosi nazionali impegnati con le rispettive selezioni.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 2 Settembre, 11:52
Milan, tutti gli impegni del mese di settembre
Ecco tutti gli impegni del Milan del mese di settembre tra Serie A e Coppa Italia. Si riparte domenica 14 a San Siro contro il Bologna.
Redazione Il Milanista - 2 Settembre, 10:55
Milan, mercato tra rimpianti e occasioni perse: tutti i colpi mancati
Edoardo Benedetti - 2 Settembre, 10:08
Milan, la rosa completa per la stagione 2025/2026
Riccardo Focolari - 2 Settembre, 09:28
Milan, i dettagli dell’operazione Rabiot
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 20:00
FINE CALCIOMERCATO| Il dado è tratto: ecco il mercato del Milan
Giulia Benedetti - 1 Settembre, 19:20
Milan: depositato il contratto di Rabiot, Allegri ritrova il francese
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 18:50
Milan: Gimenez ha deciso di rimanere in rossonero, salta Dovbyk
x