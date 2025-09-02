Milan, le top news di giornata

Il Milan chiude un calciomercato di rivoluzione. Allegri al lavoro per amalgamare la nuova rosa, mentre restano aperte due cessioni.

Si è conclusa ieri un’intensa sessione di calciomercato, nella quale il Milan ha messo in atto una vera e propria rivoluzione della rosa, con tante cessioni e altrettanti nuovi acquisti. Ora però toccherà a Massimiliano Allegri trovare la quadra, amalgamare il gruppo fin da subito e portare la squadra il più in alto possibile.

Ultimi movimenti di mercato

Mancano ancora un paio di operazioni in uscita, legate alle possibili cessioni di Adli e Bennacer: c’è ancora un po’ di tempo, visto che i mercati di campionato arabo e turco chiudono rispettivamente l’11 e il 12 settembre. Occhio anche al mercato degli svincolati, perché un giocatore senza contratto può essere tesserato anche dopo la fine del calciomercato: attenzione quindi ai possibili colpi di scena.

Ripresa degli allenamenti

Oggi pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri, anche se mancheranno i numerosi nazionali impegnati con le rispettive selezioni.