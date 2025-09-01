FINE CALCIOMERCATO| Il dado è tratto: ecco il mercato del Milan

Si chiude così il calciomercato estivo del Milan per la stagione 2025/26. Di seguito ecco tutti gli acquisti e cessioni dei rossoneri

Finisce qui il mercato dei rossoneri della sessione estiva. Con l’arrivo di Allegri la squadra ha avuto una vera e propria rivoluzione, svolgendo un calciomercato ricco di acquisti e cessioni. Ecco tutti i colpi chiusi dal Milan in entrata e in uscita:

ACQUISTI

Samuele Ricci (centrocampista – Torino), titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista – svincolato)

Pietro Terracciano (portiere – Fiorentina), titolo definitivo

Pervis Estupiñán (difensore – Brighton), titolo definitivo

Ardon Jashari (centrocampista – Club Brugge), titolo definitivo

Koni De Winter (difensore – Genoa), titolo definitivo

Zachary Athekame (difensore – Young Boys), titolo definitivo

Cristopher Nkunku (attaccante – Chelsea), titolo definitivo

Adrien Rabiot (centrocampista – Olympique Marsiglia), titolo definitivo

David Odogu (difensore – Wolfsburg), titolo definitivo

CESSIONI

Francesco Camarda (attaccante – Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Tijjani Reijnders (centrocampista – Manchester City), titolo definitivo

Kevin Zeroli (centrocampista – Monza), prestito secco

Pierre Kalulu (difensore – Juventus), titolo definitivo

Marco Pellegrino (difensore – Boca Juniors), titolo definitivo

Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto

Luka Jovic (attaccante), fine contratto

Theo Hernandez (difensore – Al-Hilal), titolo definitivo

Lapo Nava (portiere – Cremonese), titolo definitivo

Marco Sportiello (portiere – Atalanta), titolo definitivo

Tommaso Pobega (centrocampista – Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Emerson Royal (difensore – Flamengo), titolo definitivo

Devis Vasquez (portiere – svincolato), risoluzione contrattuale

Lorenzo Colombo (attaccante – Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Christian Comotto (centrocampista – Spezia), prestito secco

Mattia Liberali (trequartista – Catanzaro), titolo definitivo

Filippo Terracciano (difensore – Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Warren Bondo (centrocampista – Cremonese), prestito secco

Alvaro Morata (attaccante – Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni

Malick Thiaw (difensore – Newcastle United), titolo definitivo

Vittorio Magni (difensore – Cesena), prestito con diritto di riscatto

Marko Lazetic (attaccante – Aberdeen), titolo definitivo

Noah Okafor (attaccante – Leeds), titolo definitivo

Andrei Coubis (difensore – Sampdoria), prestito con obbligo di riscatto condizionato

Alejandro Jimenez (difensore – Bournemouth), prestito con obbligo di riscatto condizionato

Yunus Musah (centrocampista – Atalanta), prestito con diritto di riscatto

Samuel Chukwueze (attaccante – Fulham), prestito con diritto di riscatto