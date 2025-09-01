FINE CALCIOMERCATO| Il dado è tratto: ecco il mercato del Milan
milano
1 Settembre, 20:00
Si chiude così il calciomercato estivo del Milan per la stagione 2025/26. Di seguito ecco tutti gli acquisti e cessioni dei rossoneri
Finisce qui il mercato dei rossoneri della sessione estiva. Con l’arrivo di Allegri la squadra ha avuto una vera e propria rivoluzione, svolgendo un calciomercato ricco di acquisti e cessioni. Ecco tutti i colpi chiusi dal Milan in entrata e in uscita:
ACQUISTI
Samuele Ricci (centrocampista – Torino), titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista – svincolato)
Pietro Terracciano (portiere – Fiorentina), titolo definitivo
Pervis Estupiñán (difensore – Brighton), titolo definitivo
Ardon Jashari (centrocampista – Club Brugge), titolo definitivo
Koni De Winter (difensore – Genoa), titolo definitivo
Zachary Athekame (difensore – Young Boys), titolo definitivo
Cristopher Nkunku (attaccante – Chelsea), titolo definitivo
Adrien Rabiot (centrocampista – Olympique Marsiglia), titolo definitivo
David Odogu (difensore – Wolfsburg), titolo definitivo
CESSIONI
Francesco Camarda (attaccante – Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Tijjani Reijnders (centrocampista – Manchester City), titolo definitivo
Kevin Zeroli (centrocampista – Monza), prestito secco
Pierre Kalulu (difensore – Juventus), titolo definitivo
Marco Pellegrino (difensore – Boca Juniors), titolo definitivo
Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto
Luka Jovic (attaccante), fine contratto
Theo Hernandez (difensore – Al-Hilal), titolo definitivo
Lapo Nava (portiere – Cremonese), titolo definitivo
Marco Sportiello (portiere – Atalanta), titolo definitivo
Tommaso Pobega (centrocampista – Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Emerson Royal (difensore – Flamengo), titolo definitivo
Devis Vasquez (portiere – svincolato), risoluzione contrattuale
Lorenzo Colombo (attaccante – Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Christian Comotto (centrocampista – Spezia), prestito secco
Mattia Liberali (trequartista – Catanzaro), titolo definitivo
Filippo Terracciano (difensore – Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Warren Bondo (centrocampista – Cremonese), prestito secco
Alvaro Morata (attaccante – Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Malick Thiaw (difensore – Newcastle United), titolo definitivo
Vittorio Magni (difensore – Cesena), prestito con diritto di riscatto
Marko Lazetic (attaccante – Aberdeen), titolo definitivo
Noah Okafor (attaccante – Leeds), titolo definitivo
Andrei Coubis (difensore – Sampdoria), prestito con obbligo di riscatto condizionato
Alejandro Jimenez (difensore – Bournemouth), prestito con obbligo di riscatto condizionato
Yunus Musah (centrocampista – Atalanta), prestito con diritto di riscatto
Samuel Chukwueze (attaccante – Fulham), prestito con diritto di riscatto